الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
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إصابات بقصف الإحتلال منزلا في منطقة النادي الأهلي غرب مخيم النصيرات

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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