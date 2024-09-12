شاهد الضّفة تتحول إلى ساحة حرب.. إعتقالات ومواجهات عنيفة

العالم - خاص بالعالم

واستشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة بمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

من جانب آخر، اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية مستشفى حلحول الحكومي شمالي الخليل، واعتقلت شابا أصيب في انفجار مركبة شمال الخليل في وقت سابق.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدخل حلحول الشمالي مع اقتحام القوات الخاصة للمستشفى والتي انسحبت بعد اعتقال المصاب.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين؛ إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة فلسطينية قرب ضاحية إكتابا في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى الإسراء بطولكرم جراء قصف الاحتلال، ليرتفع عدد الشهداء بالضفة منذ الثامن والعشرين من أغسطس/آب الماضي، إلى خمسين، بينهم واحد وعشرين من جنين، واثنا عشر من طولكرم.

وبموازاة حربه على غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة لتبلغ حصيلة الشهداء اكثر من سبعمئة والإصابات نحو 5700 اصابة برصاص قوات الاحتلال حسبما اعنلت وزارة الصحة الفلسطينية

إلى ذلك بلغت حصيلة حملات الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين أكثر من 10700 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن عدد النساء المعتقلات وصل إلى أكثر من400 امرأة، وعدد الأطفال إلى730 طفلا، فيما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال104 صحفيين.



أما حصيلة المعتقلين الإداريين فقد وصلت إلى أكثر من ثمانية آلاف وثمانمئة واثنين وسبعين معتقلا.

وقالت مؤسسات الأسرى إن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للتنكيل والاعتداء بالضرب المبرح. كما أكدت استشهاد أربعة وعشرين أسيرا في سجون الاحتلال.

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