شاهد حزب الله يدخل هذه المستوطنة على جدول نيرانه ويقصفها بالصواريخ

العالم - خاص بالعالم

وقصفت المقاومة مستوطنة متسوفا وهاجمت بأسراب من الطائرات الانقضاضية قاعدة ناحل ‏غيرشوم مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها.

كما استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية مرابض مدفعية ‌‏الاحتلال شمال مستوطنة عين يعقوب ‏وبقذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المناسبة استهدفت موقعي بياض بليدا والمالكية ‏وأصابتهما إصابات مباشرة.‏



جيش الاحتلال أقر برصد إطلاق خمسة عشر صاروخا من لبنان وانفجارها في الجليل الغربي مشيرا الى اندلاع حرائق في العديد من الأماكن.



وفيما تحدث إعلام الاحتلال عن محاولات الدفاعات الجوية الاسرائيلية اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان فضلا عن دوي صفارات الإنذار في أكثر من15مستوطنة أكد مجلس الجليل الأعلى رصده انفجار عدد من الطائرات بدون طيار في منطقة راموت نفتالي بالجليل الأعلى .

وبعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات في كيان الاجتلال قدم قائد الوحدة 8200 الاستخباراتية العميد يوسي شارييل استقالته من منصبه لرئيس أركان الاحتلال الأمر الذي وصفه الإعلام العبري بالزلزال الذي ضرب الجيش.



اللواء في احتياط 'الجيش' إسحاق بريك صرح أنه في اللحظة التي سيبدأ فيها كيانه هجوما بريا على لبنان فإن حزب الله سيبدأ بإطلاق آلاف الصواريخ.



وحذر بريك من أن جيش كيانه ربما سيسحق بيروت لكن الحزب سيفعل الأمر نفسه في 'غوش دان' وخليج حيفا.

الجنرال السابق في جيش الاحتلال 'يائير جولان أكد أن الشمال ينهار وأنه لا يوجد أمن ولا إعادة تأهيل فقط الإهمال الكامل من قبل حكومة كيانه.وكشف موقع 'كالكالست' الاقتصادي عن أن أربعين بالمئة من شركات التكنولوجيا في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة تفكر في الانتقال بسبب استمرار الهجمات من لبنان.

وفيما واصل الاحتلال غاراته وقصفه المدفعي على بلدات جنوبي لبنان سجل سقوط هذه المسيرة الاسرائيلية التي كانت تحاول إلقاء قنابل حارقة وإشعال حرائق .

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