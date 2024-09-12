الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات بقصف الإحتلال منزلا في شارع النزاز داخل حي الشجاعية بمدينة غزة

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :