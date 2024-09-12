شاهد كيف تتكبد مدينة الخليل خسائر إقتصادية بسبب الإحتلال!

العالم - خاص بالعالم

واقع أفضى إلى اغلاق 29 % من المنشآت أبوابها بشكل كامل أبو جزئي، وانخفاض معدل الانتاج بشكل ملحوظ.



وقال وسم الجعبري مدير نقابة المواد الغذائية في الخليل.كل محافظات الوطن تعاني كما محافظة الخليل حيث ان الشاحنات تعاني بشكل كبير، حيث ان القدرة الانتاجية للشركات أصبحت اقل من 50% لأن الشاحنة ترسل محملة لأي محافظة من المحافظات وإن الاغلاقات والحواجز الموجوده على كافه الطرق من محافظات الخليل والمحافظات الشماليه تعطل الحركة التجارية".



انتاج القطاعات الإقتصادية في الضفة الغربية حسب وزارة الاقتصاد، فقد ما نسبته 27 بالمئة، مقارنة بالمعدل الطبيعي للإنتاج، وكانت على رأس المحافظات، الخليل بسبب اعتمادها على الصناعة والتجارة، وهذا ما كبدها خسارة عشرات الملايين، وهو العام الأسوأ عليها منذ سنوات.



وقال عبده إدريس رئيس اتحاد الغرف الصناعية التجارية:"بحسب الاحصاءات فإن هنالك 800 حاجز وبوابة موجودة ما بين المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية فهذا يؤدي الى تراجع في الحركة الاقتصادية التي هي اصلا يوجد أشكاليات وبسبب الحرب والعدوان الموجود بغزة".



يشار إلى أن نسبة البطالة ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إلى 35% في الضفة الغربية فيما تجاوزت ال90 % في قطاع غزة.

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