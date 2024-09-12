تفاصيل زيارة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي إلى لبنان

العالم - خاص بالعالم

لبنان لا يريد الحرب، ولكنه له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه، هذا ما أكد عليه رئيس مجلس النواب اللبناني خلال استقباله مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيروت الذي وصل مساء الاربعاء الى لبنان والذي التقى ايضا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.



وقال صالح أبو عزة الباحث السياسي اللبناني:"الآن الأوروبيون ينظرون الى أي معركة في الشمال أنها ستكون لها انعكاسات ليس فقط على غرب آسيا وإنما ربما تمتد هذه الإنعكاسات على اوروبا ذاتها".



وخلال مؤتمر الصحفي في مقر وزارة الخارجية اللبنانية شدد بوريل على مخاوف الاتحاد الاروبي من تصعيد الإقليمي بسبب الحرب على غزة منددا استمرار الحرب و وصف قتل الفلسطينيين بالوحشية.



اعلن بوريل عن دعم الإتحاد الاروبي لشعب اللبناني حيث بعض السياسيين يرونه محاولة لفصل جبهة الاسناد اللبناني عن غزة ولكن كلمة المقاومة ثابتة طالما الحرب على غزة مستمر ستستمر لبنان اسناد شعب فلسطين.

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