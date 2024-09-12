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الحدود اللبنانية الفلسطينية..

آخر التطورات.. 3شهداء جراء إستهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجتين جنوبي لبنان

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في الجنوب اللبناني  بتصاعد حدة عمليات المواجهة بين المقاومة الاسلامية وجيش الاحتلال، حيث استشهد 3 أشخاص بينهم طفل وأصيب 3 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مساء الخميس دراجتين ناريتين في بلدة كفرجوز بمحافظة النبطية جنوب لبنان.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إللى استهداف إحدى المسيّرات الإسرائيلية عصراً منطقة تقع بين كفر جوز و مدينة النبطية كان الهدف هو دراجتين ناريتين والحصيلة غير النهائية كان بارتقاء ثلاثة شهداء وثلاثة جرحى ولا زال الحديث عن الشهيد الثالث يعني عن هويته أو جنسيته، البعض يقول بأنه من التابعية السورية ولكن حتى الان هذا الامر لم يحسم النهائي.

ولفت مراسلنا إلى أن تلك الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف طوال النهار بالغارات العنيفة على العديد من القرى اللبنانية، وكان ابرزها عصر هذا اليوم الغارات التي كانت تستهدف بلدة عيترون بالاضافة الى بلدة شيحين وحنين وغارتين كبيرتين على محيط بلدة زبقين وياطر، بالإضافة الى القصف المدفعي العنيف الذي طاول معظم القرى على الحافة اللبنانية الفلسطينية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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