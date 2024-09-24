شاهد موقف المسؤولين الأمميين مما يحصل في غزة

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وأضافت أن هناك عددا كبيرا من الضحايا لا يزالون تحت الانقاض خصوصا في ظل قيام جيش الاحتلال بمنع طواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول الى مناطق القصف للحيلولة دون اسعاف الضحايا، والغارات استهدفت عدة مناطق في القطاع لكنها تركزت على خان يونس، حيث استهدفت منازل المدنيين ونقاط الإيواء.



النازحون في قطاع غزة معاناتهم بدأت تستفحل، حيث اجتاحت المياه خيامهم بفعل الامطار، ويعيش نحو مليوني نازح فلسطيني في محافظات قطاع غزة ظروفا معيشية قاسية وتهجيرا قسريا، مع اقتراب فصل الشتاء وموسم تساقط الأمطار داخل خيام مصنوعة من الخشب والنايلون والقماش اهترأت وخرجت عن الخدمة بالكامل وسط ظروف المناخ في غزة، خصوصا بعد مرور نحو عام على هذا العدوان المتواصل والظروف غير الإنسانية المرافقة له.



مسؤولون أمميون كبار طالبوا بوضع نهاية للمعاناة والكارثة الإنسانية المروعة في قطاع غزة. وجاء في بيان حمل توقيع مديري وكالات تابعة للأمم المتحدة من بينها اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي إلى جانب منظمات إغاثة أخرى، واكدوا أن الأعمال الوحشية التي يرتكبها الاحتلال يجب أن تنتهي.



وأضافوا في البيان أنه يتعين أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالقدرة على الوصول الآمن وغير المقيد إلى المحتاجين. وتشكو الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى غزة وتوزيعها وسط غياب تام للقانون في القطاع الفلسطيني المحاصر.

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