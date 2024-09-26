حقيقة إستهداف العدوان على الضاحية الجنوبية لأحد قادة المقاومة!

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن الكيان الصهيوني يتحدث عن عملية اغتيال لأحد قادة المقاومة مشددا عدم تبنى ما يقال ما لم يصدر بيانا رسميا من قبل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولفت مراسلنا إلى أن هذه الغارة الإسرائيلية هي الغارة السادسة على الضاحية الجنوبية لبيروت بدءا من الغارة التي نفذها العدو الصهيوني على منطقة المشرفية وصولا الى هذا العدوان السادس ولكنه العدوان الثالث في هذا الاسبوع الفائت.

وأوضح مراسلنا إلى أن الإحتلال الإسرائيلي منذ اسبوع وحتى الآن يستهدف الضاحية في ثلاثة غارات منها تم اغتيال قادة في المقاومة الاسلامية، وحتى الآن حسب المعلومات الاوليه هناك ثلاثه جرحى فقط في هذا الاسرائيلي الذي استهدف هذا المبنى في شارع القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت وهو العدوان الثالث في هذه الجمعة حتى الان.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أن الغارة التي نفذت بطائرة إف-35 وقعت على منطقة القائم بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت فرق الإنقاذ والإسعاف قد دخلت إلى المبنى المستهدف، واصفة وقوع أضرارا مادية جسيمة وقعت بالمبنى المستهدف والمباني المجاورة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ما وصفتها بعملية الإغتيال في بيروت استهدفت قائد الوحدة الجوية للمسيّرات في حزب الله.

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