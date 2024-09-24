العالم - خاص بالعالم

وأشار فاديان إلى أنه لو ضعف حزب الله خلال الأيام الاخيرة من القصف واستهداف القادة والإغتيالات المنفذة من قبل الاسرائيليين، منوها إلى أنه لو ضعف حزب الله لم نرى هذا التصاعد في عمليات القصف الذي خطط له بشكل جيد ومدروس من منطقة المطلة وكريات شمونا وصولا الى حيفا وضواحيها.

ولفت فاديان إلى أنه في نهاية المطاف فإن جيش الإحتلال الاسرائيلي حسب ما يقول جنرالاته فإن يخشون ما لدى حزب الله من الأسلحة التي لديه، من الأسلحة الصاروخية، منوها أن الصواريخ الدقيقة التي نشهدها في الأيام الأخيرة أمس واليوم هنالك نماذج من هذه الصواريخ كـ "صاروخ فادي 1+2+3 " هي صواريخ من نوع فروغ 70 كلم تحمل رأسا متفجرا يتجاوز الـ 30 كيلو غرام، وبالتالي فهذه انواع جديدة من الصواريخ التي يخشاها جيش الاحتلال الاسرائيلي، ومسيرات إنقضاضية يخشاها.

ونوه فاديان إلى أن الرادارات الاسرائيلية هي رادارات لا تكشف هذا النوع من المسيّرات الانقضاضية وأيضا يخشون الانفاق التي لم يتم استخدامها كما رأينا نموذج النفق عماد"4 " خلال الفتره الاخيرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...