ألمانيا لترامب: نحن لا نأكل القطط والكلاب..ما القصة؟!

العالم- اوروبا

كما ردت الوزارة، في تدوينة على منصة "إكس"، على انتقادات ترامب لسياسة الطاقة الألمانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة الألمانية قولها: "سواء كان هذا على هواك أم مخالفًا لرغباتك، فإن نظام الطاقة في ألمانيا يعمل بكفاءة كاملة، وأكثر من 50% منه يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة".

وأضافت: "نحن نغلق محطات الفحم والمحطات النووية، لا نبنيها.. وسيخرج الفحم من شبكة الطاقة بحلول عام 2038 على أقصى تقدير".

وأعادت وزارة الاقتصاد، التي يديرها أيضًا حزب الخضر، نشر التدوينة قائلة: "محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم؟ عجبًا!".

ويوم الثلاثاء، ادعى ترامب خلال مناظرة له مع نائبة الرئيس الحالي، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، أن كثيرين من المهاجرين الهايتيين في سبرينغفيلد بولاية أوهايو يسرقون الحيوانات الأليفة من السكان، أو الحيوانات البرية من المتنزهات لأكلها.

وهاجم ترامب مساعي هاريس لدفع البلاد نحو ما تقول إنه سيكون مزيجًا أكثر تنوعًا واستدامة من مصادر الطاقة، قائلًا إن محاولة ألمانيا التخلي عن الوقود الأحفوري باءت بالفشل.

ولم يؤيد المستشار الألماني، أولاف شولتس، مباشرة هاريس، لكنه امتدحها في يوليو/ تموز الماضي، واصفًا إياها بأنها "سياسية بارعة ومحنكة تعرف بالضبط ما تفعله" وبوسعها الفوز في الانتخابات الأمريكية.

ولطالما كانت محور غضب ترامب في فترة ولايته رئيسًا من 2017 - 2021؛ بسبب فائضها التجاري مع الولايات المتحدة وانخفاض الإنفاق على الدفاع.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات إذا فاز بالانتخابات، وربط دعم الولايات المتحدة العسكري لأعضاء حلف شمال الأطلسي بإنفاقهم 2% المتفق عليها من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وتوقع مسؤولون ألمان بلوغ هدف إنفاق 2% هذا العام.