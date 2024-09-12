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شاهد تفاصيل الزيارة التاريخية للرئيس الإيراني إلى"كردستان العراق"

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

زيارة مهمة واستراتيجية هي الاولى لرئيس إيراني الى منطقة كردستان العراق، حيث بحث الرئيس الايراني مسعود بزشكيان خلال لقاءاته واجتماعات مع القيادات الكردية في منطقة كردستان العراق افاق التعاون وتعزيز العلاقات بين ايران ومنطقة كردستان.

العالم - خاص بالعالم

بزشكيان، أكد خلال زيارته للمنطقة في اليوم الثاني من زيارته للعراق ولقاءه المسؤولين هناك حرص بلاده على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري مع كردستان العراق قائلا انه بالتوازي مع تعزيز التعاون، لا بد من ارساء الظروف الامنية اللازمة لتعزيز التبادل والتعامل الاقتصادي والتجاري.

الزيارة التاريخية هذه لقيت ترحيبا كبيرا من قبل القيادات والمسؤولين في الإقليم، حيث رحبت قيادات كردستان بزيارة بزشكيان.

وقال رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ان المشاورات التي جرت مع المسؤولين الايرانيين اكدت على ضرورة المضي قدما بالعلاقات والقضايا الأمنية الى الامام وان هناك جهوزية للنهوض بالعلاقات.

القيادات السياسية في أربيل والسليمانية التي تنقّل بينها الرئيس بزشكيان اعتبرت الزيارة فرصة كبيرة مشيرة الى ان أهالي كردستان العراق لا ينسون ابدا الدعم والمساعدات التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية لا سيما تضحيات الشهيد قاسم سليماني في الظروف العصيبة.

وشددت القيادات الكردية في أربيل ان منطقة كردستان العراق، لن تشكل ابدا تهديدا لايران، وعلى العكس، فانها سوف تسعى لتكون فرصة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حسب تصريحات رئيسها نيجرفان بارزاني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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