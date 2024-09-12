الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الروسي لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي اكبر احمديان: ننتظر حضور الرئيس الإيراني لتوقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :