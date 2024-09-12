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وسائل إعلام إسرائيلية: قائد الوحدة 8200 ابلغ رئيس الأركان باستقالته من منصبه

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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