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شهيد و5 إصابات بقصف طيران الإحتلال منزلا بحي الشجاعية واندلاع حريق

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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