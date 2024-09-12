الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

4 شهداء باستهداف طائرات الإحتلال منزلا في منطقة الفخاري شرقي خانيونس

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :