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الإحتلال يقصف أطراف بنت جبيل جنوب لبنان بقذائف فسفورية ما ادى لاندلاع حريق بالمكان

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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