بوتين: ننتظر زيارة الرئيس بزشكيان لتوقيع اتفاق جديد للتعاون الاستراتيجي

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وأضاف خلال لقاء مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان في بطرسبورغ اليوم: "ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران خلال النصف الأول من هذا العام بنحو 10%".

وقال: "تنتظر روسيا الرئيس الإيراني (مسعود بزشكيان) في زيارة مكرّسة لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الجديد بين موسكو وطهران".

وأشاد بوتين بالعلاقات بين روسيا وإيران، مشيرا إلى أن "الفضل في ذلك يعود لجهود قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي".

وأضاف: "خلال السنوات الأخيرة اكتسبت العلاقات الروسية الإيرانية طابعا وديا، وكل هذا في معظمه يأتي بدعم قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي".

وتابع: "كما قلت في المحادثة الهاتفية مع الرئيس المنتخب بزشكيان، سنكون سعداء برؤيته في روسيا بزيارة يتم في إطارها توقيع اتفاق كبير جديد بين البلدين".

وأضاف: "يهدف الاتفاق إلى تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأعتقد أننا سنبحث هذه الفرصة خلال لقائنا الرئيس الإيراني في قازان" عاصمة جمهورية تتارستان.