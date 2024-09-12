مشهد يحبس الأنفاس.. مغامر يقود دراجة نارية على سطح الماء لمسافة 33 كم

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واستخدام غيورغي غاخيلادزه دراجة نارية مجهزة خصيصا "معدلة"، ليقطع مسافة 33 كلم على سطح الماء بين المدينتين الساحليتين كوبوليتي ومالتاكفا.

الدراجة جهزت بزلاجات يدوية الصنع لتصبح قادرة على الانزلاق فوق الماء، لكن كان على الدراج الجورجي الحفاظ على سرعة عالية لتجنب الغرق،

وقال جيورجي غاخيلادزه إنه تدرب لمدة نصف عام تقريبا للقيام بهذه المغامرة.

وحطم الدراج الجورجي بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله المغامر الأسترالي روبي ماديسون، من هواة رياضة المجازفة، الذي ركب دراجته النارية لمسافة 32 كيلومترا على سطح البحر الأسود.