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وزير الخارجية الإيراني: العراق والسعودية يحضيان بمكانة خاصة في سياستنا الخارجية

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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