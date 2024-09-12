استقالة اثنين من كبار مسؤولي جيش الاحتلال... والسبب؟

العالم-الاحتلال

وافادت صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الخميس ان قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية اللواء عوزي ليفي أبلغ مفوض الشرطة استقالته.

واشارت الهيئة الإذاعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الى أن قائد الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "يوسي شاريئيل" أبلغ رئيس الأركان هرتسي هاليفي رغبته في الاستقالة من منصبه.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وسائل إعلامية تابعة للاحتلال أن قائد الوحدة 8200 في الاستخبارات الإسرائيلية استقال من منصبه، إثر فشله في منع هجوم 7 أكتوبر الماضي.

منذ بدء عملية طوفان الاقصى، بدأت موجة من الاستقالات في قيادة جيش الاحتلال الصهيوني وقدم عدد من كبار المسؤولين في نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي استقالاتهم، رغم استمرار الحرب على غزة والتي تعكس حالة الاضطراب بوحدة المعلومات في الجيش.