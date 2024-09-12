الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

سقوط مسيّرة إسرائيلية خلال القائها قنابل حارقة على بلدة كفركلا جنوب لبنان

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :