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إصابات بالقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة باتجاه مجموعة فلسطينيين في حي الصبرة بغزة

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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