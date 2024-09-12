"لو كنت فلسطينيا لحاربت بدون حدود ضد الذي ينهب أرضي"

العالم - الاحتلال



وفي عام 1948 أُقيم كيان الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ فلسطينية محتلة تم تهجير مئات آلاف الفلسطينيين منها، ثم احتلت إسرائيل لاحقا أراضٍ إضافية وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة.



وقال أيالون: "بالنسبة لهم "الفلسطينيين" فإنهم فقدوا أرضهم، ولذلك فإنه عندما يسألونني لو كنت فلسطينيا، فإنني أقول: إذا قام شخص ما بنهب أرضي، كنت سأحاربه بدون حدود.

وتابع: "الفلسطينيون يرون أنفسهم شعبا، إحدى مآسينا هي أننا نراهم أفرادا بعضهم جيد وبعضهم سيء".

وأردف: "نظن أنه إذا توفرت سبل العيش لهم والغذاء لأطفالهم بأن ذلك سيحل المشكلة، لا، فهم على استعداد أن يَقتلوا ويُقتلوا ليس من أجل الطعام، فهم يتحدثون عن نهاية الاحتلال.. عن الاستقلال".

أيالون الذي ترأس "الشاباك" بين عامي 1996 و2000، استطرد قائلا: "إنهم (الفلسطينيون) لا يريدون ما نقترحه، ما يهمهم هو (إقامة) دولة فلسطينية".

ومنذ عقود، يطالب الفلسطينيون بإقامة دولة مستقلة لهم ، وعاصمتها مدينة القدس المحتلة.

وأضاف أيالون وهو عضو سابق في كنيست الاحتلال: "بالفعل في 1923 كتب زئيف جابوتنسكي (كتاب) الجدار الحديدي. إنه يقول أساسا ما أقوله. يقول إنه لا يمكننا لومهم. لقد سرقنا أرضهم وسيحاربوننا".

ويعد جابوتنسكي مؤلف كتاب "الجدار الحديدي: إسرائيل والعالم العربي" أول زعيم صهيوني مهم يقر بأن الفلسطينيين شعب ولا يتوقع منهم التخلي طوعا عن حقهم القومي في تقرير المصير.