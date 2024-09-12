شاهد/بزشكيان يزور قبر الراحل جلال طالباني بالسليمانية

العالم- ايران

وعقب زيارته لأربيل، توجه بزشكيان إلى مدينة السليمانية، واجتمع مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ووضع إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني ودوّن خواطر في سجل الزوار.





ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أربيل صباح اليوم الخميس (12 أيلول 2024) ضمن زيارته لاقليم كردستان العراق التي تشمل مدينة السليمانية أيضاً، وهي الأولى لرئيس للجمهورية الإسلامية.

واستقبل رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الرئيس الإيراني لدى وصوله إلى مطار أربيل الدولي.



واجتمع للرئيس الإيراني في أربيل مع نيجرفان بارزاني ورئيس وزرائه مسرور بارزاني وكذلك زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني وقادة الاحزاب والمجموعات السياسية باقليم كردستان العراق.

واكد بزشكيان الأربعاء (11 أيلول 2024)، في تصريح صحفي عزمه العمل على تحسين العلاقات بين منطقة كردستان والجمهورية الإسلامية وقال إن "العلاقات بين إقليم كردستان وإيران جيدة وسنعمل على تعزيزها".