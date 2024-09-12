الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
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شهيدان وعدة إصابات بغارة لمسيّرة إسرائيلية قرب سوق مخيم الشاطئ في غزة

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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