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الرئيس بزشكيان يزور مرقد الامام علي بن أبيطالب عليه السلام في النجف الأشرف

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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