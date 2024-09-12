الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابتان برصاص قناصة الإحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :