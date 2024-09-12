الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: 12 جريحا إصابة بعضهم حرجة بانفجار سيارة مفخخة بالرملة

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :