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4 إصابات برصاص الإحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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