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مقاومون يستهدفون آلية لجيش الإحتلال بعبوة ناسفة في طوباس بالضفة الغربية

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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