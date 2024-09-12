أميركا تنافق بشأن صفقة وقف النار في غزة

العالم – إنقلاب الصورة

بعد مضي 11 شهرا من العدوان المتواصل على غزة ودخولنا في الشهر 12 ورغم فشل العدوان الإسرائيلي في تحقيق أي من الأهداف التي رفعها نتنياهو وكل المسؤولين الصهاينة كان الأميركيون ولا زالوا يتحدثون عن قرب الصفقة، وأن الصفقة قريبة.. سيكون هناك وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وكما يقول الأميركيون: الصفقة قريبة.. نحن متفائلون.. نحن قاب قوسين أو أدنى من الصفقة.. حتى أن بايدن تحدث عن هذا الأمر بشكل واضح.. وقال: "نحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى ذلك ولا أريد جلب حظ سيء ربما نتوصل إلى نتيجة.. لن نتوصل إلى اتفاق بعد ولكننا أقرب مما كنا عليه.".. وكان قد وعد بوقف إطلاق نار "في الإثنين المقبل.".. كما قال: "هناك فقط بضعة قضايا أخرى أعتقد أن لدينا فرصة."

فبعد أن تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرب إبرام الصفقة في غزة وأكثر من مرة بعد أن عرقلت قال بايدن بشكل واضح إن نتنياهو يتحمل مسؤوليات هذة العرقلة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..