الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
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31 شهيدا بقصف طيران الإحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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