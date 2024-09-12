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الرئيس بوتين لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: العلاقات الودية بين روسيا وايران اصبحت في السنوات الأخيرة أكثر ديناميكية

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

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