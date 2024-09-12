الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف بالمدفعية تجمعا لجنود الإحتلال في مرتفع ابو دجاج

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :