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الصحة اللبنانية: 3 شهداء بينهم طفل و3 جرحى بغارة الاحتلال على كفرجوز

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

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