الأمين العام لكتائب سيد الشهداء بالعراق: أهداف معركة "طوفان الأقصى" ستتحقق

العالم-العراق

وشدّد الولائي في مقابلة مع قناة "المسيرة" اليمنية على أنّ "أهداف معركة "طوفان الأقصى" ستتحقق"، مؤكّدًا "أهمية فك الحصار عن غزّة، وإطلاق سراح الأسرى، واستعادة الدولة الفلسطينية".

وأشاد الولائي بالصمود الفلسطيني وبمعنويات المقاومين المرتفعة، معربًا عن فخره كونه أول من أعلن دعمه لليمن في بداية العدوان، وقال: "أعلنت سابقًا تطوعي جنديًا لدى السيد عبد الملك الحوثي، وأنا أفتخر بذلك".

ولفت إلى أنّ "دماء الشهداء في العراق واليمن وسورية ولبنان وإيران وفلسطين كلها حاضرة أمام المجاهدين لإكمال المسيرة"، مشيرًا إلى أنّ "العمليات المشتركة بين العراق واليمن أثرت بشكل كبير في العدوّ، والولايات المتحدة أعلنت عن سحب قواتها من العراق نتيجة للضغوط التي تعرضت لها بسبب دعم المقاومة الفلسطينية".

وقال الولائي إنّ "العمليات المشتركة بين اليمن والعراق كانت بالنسبة للعدوّ مذهلة وعّبر عن قلقه، وإن شاء الله نحن سائرون نحو مرحلة رابعة وهي تنسيق العمل والعمليات المشتركة في أكثر من ساحة"، مؤكّدًا أنّ "المقاومة الفلسطينية تتلقى دعمًا كبيرًا من مختلف جبهات المقاومة".

وأشار إلى أنّ "ما تقدمه جبهات الإسناد لدعم غزّة ليس نهاية المطاف ولدينا أوراق أخرى"، مبينًا أنّ "أهداف معركة طوفان الأقصى واضحة وهي فك الحصار عن غزّة، وإطلاق سراح الأسرى، واستعادة الدولة الفلسطينية" وهذه الأهداف "سوف تتحقق بإذن الله".

وأشاد الولائي "بدور اليمن في دعم المقاومة الفلسطينية"، مؤكدًا أنّ "جبهة اليمن أصبحت مصدر إلهام للمقاومين كافة"، وأنّها "بقيادة السيد عبد الملك أعطت معنويات كبيرة للشعب الفلسطيني ولكل محور المقاومة".

وشدّد أبو آلاء الولائي على "أهمية الوحدة بين فصائل المقاومة"، مؤكّدًا أن "النصر قريب بإذن الله"، ودعا "الأحرار كافة إلى دعم المقاومة الفلسطينية في هذه المعركة المصيرية".