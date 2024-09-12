"ملفات بيبي" الفيلم الوثائقي الذي أغضب نتنياهو

العالم - العين الإسرائيلية

هذا الفيلم الذي يتضمن مشاهد حية عن مجريات التحقيقات عرض في مهرجان تورنتو السينمائي في كندا صدم الإسرائيليين، وحتى الآن يمنع عرضه في الكيان الإسرائيلي.

وقالت موفدة القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة نيريا كراوس: ملفات نتنياهو هو أكثر فيلم يجري الحديث عنه في هذه الفترة حتى قبل أن يعرض، ساعات طويلة من المواد من غرف تحقيق مع أبناء عائلة نتنياهو وسربت إلى المخرجة أليكس غيبني، وفيها نرى أبناء العائلة في غرف التحقيق.

وأضافت ان الفيلم يتضمن: مواد صادمة للإسرائيليين، وتسلط الضوء على المسلكية في أهم الغرف في إسرائيل، من بين جملة أمور الكثير من الاقتباسات التي نشرت أيضا في أخبار القناة الثالثة عشر فجأة أصبحت حقيقية، مع مقاطع الفيديو وليس كنص مكتوب للقراءة.

وقالت: بالفعل نشاهد بالعين مواد من غرف التحقيق ممنوعة كليا من النشر في إسرائيل.. هذه المواد عرضت أمس لأول مرة في تورنتو في كندا، وهدف المنتجين هو عرض هذا الفيلم في العالم على أوسع نطاق.

وأوضحت نيريا كراوس: بالنسبة لهم من الضروري فعل هذا الآن لأنهم هم ومن أجريت معهم مقابلات وبعضهم مسؤولون سابقون في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية يرون صلة مباشرة بين تلك التحقيقات وبين وضع دولة إسرائيل اليوم في الحرب.

وأشارت إلى أنه وخارج قاعة العرض كانت هناك تظاهرات لإسرائيليين ضد نتنياهو، كما أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول أيضا منع عرض هذا الفيلم.

"ملفات بيبي" هذا الفيلم الذي عرض في كندا، وإقدام نتنياهو على إنشاء هيئة مصغرة لإدارة هذه الحرب تضم سموتريتش، فضلا عن عرقلة الصفقة، وتحطم المروحية في رفح، وإعلان غالانت عن قرب تحقق أهداف العدوان على غزة، والانتقال إلى الشمال والتخوف من انفجار في الظفة الغربية.. كانت المواضيع التي ركز عليها الإعلام والعبري.. هذه المواضيع سوف تناقشها هذه الحلقة مع أ.صالح أبو عزة الباحث والمتابع للشان الإسرائيلي.

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