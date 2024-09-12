رئيس أركان جيش الاحتلال ينوي الاستقالة من منصبه

العالم-الاحتلال

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، اختار رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي شهر ديسمبر شهرا محتملا لـ"التقاعد"، لأنه بحلول نهاية العام، وبحسب تقديرات جيش الاحتلال، ستنتهي التحقيقات في أحداث السابع من أكتوبر في جميع الفروع والتشكيلات، وسيكون هاليفي قادرا على التوقيع على التحقيقات بصفته رئيسا للأركان.

بالإضافة إلى ذلك، بحلول نهاية ديسمبر من المتوقع أن يكمل رئيس الأركان الاستعدادات لحرب شاملة في لبنان، وفق تقرير القناة 12.

ويأتي هذا التقرير في وقت قرر فيه قائد وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية رقم 8200، البريغادير يوسي ساريئيل، الاستقالة من منصبه، على خلفية هزيمة الاحتلال في 7 أكتوبر أمام كتائب القسام وفصائل فلسطينية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن البريغادير يوسي ساريئيل قرر الاستقالة من منصبه، "بسبب مسؤوليته عن إخفاق الوحدة في إعطاء إنذار مبكر" من أحداث 7 أكتوبر، يوم إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".

وساريئيل يعتبر ثاني ضابط رفيع في هيئة الاستخبارات يعتزل الخدمة على خلفية إخفاقاتها، بعد رئيس الهيئة الميجر جنرال أهارون حاليفا.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن رئيس قسم الاستخبارات في وحدة الشرطة لاهف 433، البريغادير درور أساراف، نيته ترك منصبه بعد خدمة دامت خمسا وثلاثين سنة.