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مصادر فلسطينية: طيران الإحتلال يقصف مركبة في مخيم الفارعة جنوبي طوباس

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

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