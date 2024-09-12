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بالفيديو… 4 قتلى في انفجار سيارة في مدينة "الرملة" في فلسطين المحتلة

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

قتل 4 أشخاص وأصيب 8 آخرين بينهم أطفال بجراح متفاوتة جراء انفجار مركبة في مدينة الرملة في فلسطين المحتلة، والذي أدى إلى احتراق محلين تجاريين بالمكان.

العالم-الاحتلال

يتفشى الإجرام، وفقدت الشرطة الإسرائيلية السيطرة. وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طواقمها قدمت العلاجات الأولية إلى 12 مصابا، وصفت حالة أربعة منهم بالحرجة وآخر بالخطيرة، بالإضافة إلى اثنين بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة.

الاحتلال

ونقل المصابون، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مستشفى أساف هروفيه في بيان: «ينعى المركز الطبي أربعة أشخاص قتلوا في حادثة الرملة... ولا يزال ستة آخرون في المستشفى، أحدهم في حالة حرجة»، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في «انفجار سيارة... يبدو (أنه) في إطار تصفية حسابات بين مجرمين عرب».

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