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3 شهداء بقصف طيران الإحتلال منزلا في منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

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