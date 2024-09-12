الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

6 شهداء و19 إصابة بقصف الاحتلال منزلا في بلوك C بمخيم النصيرات

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :