الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

يديعوت احرونوت: حكومة نتنياهو تبلغ المحكمة العليا بأن حماس لا تزال تستطيع ممارسة صلاحيات الحكم في غزة

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :