الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

يديعوت احرونوت: حكومة نتنياهو تقول للمحكمة العليا إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتعرض لمقاومة في غزة تحت الأرض وفوقها

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :