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إعلام الإحتلال الإسرائيلي: عشرات الإنفجارات سمعت في مدينة صفد

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

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