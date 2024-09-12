شاهد/حزب الله يدك قاعدة اساسية لجيش الاحتلال ويشعل النار في 'بيريا'

العالم- فلسطين المحتلة

واصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان بيانا بهذا الخصوص جاء فيه:‏



بِسْمِ اللَـهِ الرحمن الرَحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ اللَهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة كفرجوز قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا . ‏



‏﴿وَمَا النَصْرُ إِلاَ مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 13-9-2024‏

‏09 ربيع الأول 1446 هـ

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن اندلاع حريق كبير في غابة "بيريا" بعد إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من لبنان.

وأعلنت الصحيفة العبرية انقطاع التيار الكهربائي في "صفد" وبلدة "بيريا" في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي، انطلاق صفارات الإنذار في "صفد" شمال فلسطين المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه بعد سماع صفارات الإنذار في منطقة "صفد"، تم رصد نحو 20 قذيفة انطلقت من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة.

ودعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الكيان الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 12-09-2024، وفقًا للآتي:



1- "الساعة 01:00 استهداف موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية الثقيلة وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- استهداف موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- إدخال مستوطنة روش هانيكرا على جدول نيران المقاومة ‏الإسلامية وقصفها لأول ‏مرة، واستهداف مستوطنة متسوفا بصليات صاروخية، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا الشهيدين المظلومين ‏في البياضة.

4- الساعة 13:20 استهداف مرابض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي شمال مستوطنة عين يعقوب بالأسلحة الصاروخية.

5- شن هجوم جوي بأسراب من الطائرات الانقضاضية على قاعدة ناحل ‏غيرشوم، استهدف أماكن تموضع ضباطها وجنودها، كردٍ على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا استهداف الشهيدين ‏المظلومين ‏في البياضة.

6- الساعة 17:00 استهداف موقعي زبدين ‌‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‌‏وإصابتهما إصابة مباشرة.

7- الساعة 16:38 استهداف موقع العباد ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

8- الساعة 18:05 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

9- الساعة 18:05 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة".