الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيدتان و10 جرحى بقصف الإحتلال منزلا بشارع العشرين شرق مخيم النصيرات

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :