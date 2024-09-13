الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الإحتلال يعتقل الفتى محمد طقاطقة (14 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :