صور/لأول مرة..كوريا الشمالية تكشف عن منشأة لتخصيب اليورانيوم

العالم- اسيا والباسيفيك

وجَّه كيم هذه الدعوة خلال زيارة لمعهد الأسلحة النووية و"قاعدة إنتاج المواد النووية الصالحة لصنع السلاح"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

ولم تكشف الوكالة عن موقع المنشأة أو تاريخ الزيارة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية "لقد تجول في غرفة تحكم قاعدة تخصيب اليورانيوم للتعرف على التشغيل العام لخطوط الإنتاج"، مضيفة أن كيم أعرب عن رضاه الكبير بعد أن أُبلغ بأن "القاعدة تنتج مواد نووية بشكل ديناميكي".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم جونغ-أون "قال إنه شعر بالقوة عند تفقد موقع العمل"، وأضافت الوكالة "كما أكد على الحاجة إلى زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي من أجل زيادة الأسلحة النووية بشكل كبير للدفاع عن النفس بما يتماشى مع توجيه الحزب لبناء القوات المسلحة النووية".

وتعد هذه المرة الأولى التي تكشف فيها كوريا الشمالية علنًا عن تفاصيل منشأة تخصيب اليورانيوم الخاصة بها.

تستخدم منشأة تخصيب اليورانيوم لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب عن طريق وضع اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي وتدويره بسرعات عالية. ويعد اليورانيوم عالي التخصيب ضروريا لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.

وتعتقد وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية أن كوريا الشمالية تدير منشآت تخصيب اليورانيوم في مجمع "كانغ سون" النووي بالقرب من بيونغ يانغ وفي موقع "يونغ بيون" النووية. ففي عام 2010، دعت كوريا الشمالية "سيغفريد هيكر"، وهو عالم نووي أمريكي مشهور، لتفقد منشأة التخصيب في يونغ بيون.

وقد يكون الموقع المشار إليه مؤخرا هو مصنع تخصيب اليورانيوم الثاني في "كانغ سون"، حيث ذكرت الوكالة أن كيم قام بجولة في "موقع البناء"، وهو ما يتوافق مع ملاحظات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة.

وقد صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في تقرير صدر في يونيو: "في أواخر فبراير 2024، بدأت أعمال تشييد ملحق للمبنى الرئيسي في مجمع "كانغ سون"، مما أدى إلى توسيع المساحة الأرضية المتاحة بشكل كبير. وقد اكتمل بناء الملحق خارجيًا".

وبالإضافة إلى ذلك، دعا كيم إلى تحسين قدرة فصل أجهزة الطرد المركزي وتسريع تطوير نوع جديد منها "لتعزيز الأساس لإنتاج مواد نووية صالحة للاستخدام في صنع الأسلحة".

وقال مسؤولون في سيئول في وقت سابق من الشهر الجاري خلال حوار رئيسي لمجموعة استراتيجية الردع الموسع والتشاور إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تستبعدان احتمال قيام كوريا الشمالية باستفزازات كبرى، مثل إجراء تجربة نووية وإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر.







